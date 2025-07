Mann verletzt sich bei Tauchunfall am Kreidesee schwer

Hemmoor (dpa/lni) –

Bei einem Tauchunfall am Kreidesee in Hemmoor (Landkreis Cuxhaven) ist ein 56-Jähriger schwer verletzt worden. Er sei am Sonntag zusammen mit seiner 53 Jahre alten Tauchpartnerin aus ungefähr 24 Metern Tiefe zu schnell und unkontrolliert aufgestiegen, teilte die Polizei mit. Beide waren demnach zunächst ansprechbar, doch der Zustand des Manns verschlechterte sich rapide. Er kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in Sachsen-Anhalt. Die Taucherin kam mit leichten Verletzungen ins nächstgelegene Krankenhaus.