Mann verletzt Polizistin auf Volksfest

Bremen (dpa/lni) –

Ein 52-Jähriger hat am Ostersonntag eine Polizistin bei einem Volksfest in Bremen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, musste die Beamtin ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Mann habe sie mit großer Wucht in den Bauch getreten, sodass sie gegen ein Absperrgitter geschleudert wurde. Daraufhin sei sie kurzzeitig nicht mehr ansprechbar gewesen.

Zuvor hätten Sicherheitskräfte den mutmaßlichen Täter daran gehindert, das Gelände der Bremer Osterwiesen über einen Notausgang zu verlassen, hieß es. Er reagierte demnach aggressiv, die Polizei wurde alarmiert.

Daraufhin habe er die Polizistin angegriffen. Die Einsatzkräfte konnten ihn den Angaben zufolge nur unter erheblichem Widerstand fixieren. Nach Polizeiangaben spuckte er dabei um sich und bedrohte die Beamten unter anderem mit den Worten: «Ich schneide euch die Kehle auf».

Der Mann sei alkoholisiert gewesen. Die Polizei habe ihn vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Beamte ermittelt.