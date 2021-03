Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – In Kiel hat ein Mann mit einem Messer zwei Menschen schwer verletzt. Der Tatverdächtige hatte den Mann und die Frau am Montagabend angegriffen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Kiel sagte. Zeugen hatten die Polizei alarmiert. Der Tatverdächtige sei zunächst geflüchtet, konnte aber wenig später festgenommen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es in dem Fall einen privaten Hintergrund.

