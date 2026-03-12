Mann verletzt Ex-Partnerin mit Messer vor Augen ihrer Kinder

Bremen (dpa/lni) –

Mit einem Messer hat ein 39-Jähriger seine 34 Jahre alte frühere Partnerin angegriffen und verletzt – vor den Augen ihrer drei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, griffen Passanten ein und verhinderten Schlimmeres. Die verletzte Frau konnte sich mit ihren Kindern in ein vorbeikommendes Fahrzeug retten. Dabei soll der Mann weiter versucht haben, die Frau anzugreifen. Passanten hielten den Mann fest, bis die Polizei eintraf. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Angehörige kümmerten sich um die drei Kinder der Frau. Sie blieben unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler soll der Mann gezielt auf die Frau gewartet haben. Es kam zu einer Auseinandersetzung, der Mann zog ein Messer. Ob gegen den 39-Jährigen Haftbefehl erlassen wird, war zunächst unklar. Die Ermittlungen seien im Gange, sagte ein Polizeisprecher.