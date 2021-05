Mann verletzt Ex-Freundin lebensgefährlich mit Messerstichen

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Oldenburg (dpa/lni) – Durch Messerstiche ihres Ex-Freundes ist eine 25-jährige Frau in Oldenburg lebensgefährlich verletzt worden. Den mutmaßlichen Täter konnte die Polizei nach eigenen Angaben am Freitagmorgen in Beverstedt im Landkreis Cuxhaven festnehmen. Ermittelt wird wegen versuchter Tötung.

An einer Bushaltestelle in Oldenburg kam es demnach am Donnerstagabend zu einem Streit zwischen dem 29-jährigen Mann und seiner Ex-Partnerin, die in Begleitung einer Freundin war. Nach Zeugenaussagen zog der Mann ein Messer und stach seine frühere Lebensgefährtin mehrfach in den Oberkörper. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt, ihre 31 Jahre alte Begleiterin erlitt leichte Schnittverletzungen. Die Frauen konnten sich in einen Linienbus retten.

Den flüchtenden Täter suchte die Polizei zunächst in dessen Wohnung in Oldenburg und nahm ihn schließlich bei einem Bekannten in Beverstedt fest.

