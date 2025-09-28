Mann verbrennt Wolle – und muss mit hoher Geldstrafe rechnen

Hoopte (dpa/lni) –

Ein kleines Feuerchen mit möglicherweise enormen Folgen: Ein 48-Jähriger hat im Landkreis Harburg illegal Schafwolle verbrannt und muss mit einer bis zu sechsstelligen Geldstrafe rechnen. Für das Verbrennen der Wollabfälle am Samstagabend drohe dem Mann aus Hoopte nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz ein Bußgeld von bis zu 100.000 Euro, teilte die Polizei mit. Der 58-Jährige ließ das Feuer den Angaben zufolge auch noch unbeaufsichtigt. Die Feuerwehr löschte den Brand.