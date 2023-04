Mann unter Dogen und ohne Führerschein unterwegs

Geesthacht (dpa/lno) –

Die Polizei hat in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) nahe Hamburg bei einer Fahrzeugkontrolle einen 32-jährigen Mann unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen. Ein freiwillig absolvierter Drogentest sei positiv auf Kokain, Amphetamine und Opiate gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zudem wurde der 36-jährige Beifahrer aus Niedersachsen aufgrund eines Haftbefehles festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Lübeck gebracht. Bei der genauen Fahrzeugüberprüfung am Montag wurden auch größere Mengen von Kosmetika und mehrere Flaschen Alkohol ohne Kaufbelege sichergestellt. Im Auto saß noch eine dritte Person, alle drei erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls.