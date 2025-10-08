Mann unter Bus eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt

Lüneburg (dpa/lni) –

Ein Fußgänger ist in Lüneburg von einem Bus erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 64-Jährige war mehr als eine halbe Stunde unter dem schweren Fahrzeug eingeklemmt, bevor die Feuerwehr ihn befreien konnte. Wie die Polizei mitteilte, ist noch unklar, wie genau es zu dem Unfall am frühen Abend kommen konnte.

Der Fußgänger sei im Bereich des Zentralen Omnibus-Bahnhofs unterwegs gewesen, als ein Linienbus ohne Passagiere an Bord den Mann beim Abbiegen auf der Straße erfasst habe. Nachdem die Feuerwehr den 64-Jährigen unter dem Bus befreit habe, sei er reanimiert und mit einem Krankenwagen ins Klinikum gebracht worden. Eine Passantin habe angesichts des Unfalls einen Schock erlitten.