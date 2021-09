Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Ein 83-jähriger Autofahrer hat beim Rückwärtsfahren seine Ehefrau in Bremen umgefahren und dabei tödlich verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr der Mann den Wagen am Montagvormittag rückwärts aus der Garage. Nach den bisherigen Ermittlungen bemerkte er dabei nicht, dass seine 81-jährige Frau hinter dem Auto entlang ging. Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und starb am Abend. Die Ermittlungen dauerten an.

