Mann überschlägt sich mit Auto: Lebensgefährlich verletzt

Hoogstede (dpa/lni) –

Ein 60 Jahre alter Autofahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall in Hoogstede (Landkreis Grafschaft Bentheim) mehrmals mit seinem Wagen überschlagen und dabei lebensgefährlich verletzt. Ein 82-Jähriger übersah am Sonntagnachmittag den hinter ihm fahrenden Wagen und es kam zum Zusammenstoß, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 60-Jährige hatte zuvor versucht, eine vor ihm fahrende Kolonne zu überholen. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der andere Fahrer blieb unverletzt.