Mann überfällt Tankstelle in Bremen mit Beil

Bremen (dpa/lni) – Ein Mann hat eine Tankstelle in Bremen-Vegesack mit einem Beil überfallen. Er drohte der 22 Jahre alten Kassiererin mit dem Fleischerbeil und forderte Bargeld, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann sei am Samstagabend mit mehreren Geldscheinen und einer Stange Zigaretten zunächst geflohen. Die Polizei habe noch am gleichen Abend einen 40 Jahre alten Verdächtigen festgenommen. Bei ihm seien Teile der Beute gefunden worden. Gegen ihn werde wegen schweren Raubes ermittelt.