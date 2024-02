Mann überfällt Spielhalle in Eckernförde

Eckernförde (dpa/lno) –

Ein Mann hat in Eckernförde eine Spielhalle überfallen und viel Geld erbeutet. Insgesamt habe der Mann mehr als 6500 Euro ausgehändigt bekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Raub sei niemand verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Täter die Spielhalle am frühen Donnerstagmorgen gegen gegen 5.00 Uhr überfallen und dabei schwarze Kleidung, ein Cap, weiße Turnschuhe und vermutlich einen Mund-Nasen-Schutz getragen. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.