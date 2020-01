Mann überfällt Bäckerei am Tag seiner Haftentlassung

Ein eingeschaltetes Blaulicht leuchtet auf einer Polizeistreife. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein 44-jähriger Mann hat nach Polizeiangaben am Tag seiner Haftentlassung eine Bäckerei überfallen – und sitzt nun wieder in Haft. Er sei am Donnerstagabend festgenommen worden, nachdem er eine Bäckereifiliale in der Hamburger Altstadt überfallen habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Gegen den Mann sei Haftbefehl wegen Raubes erlassen worden.

Der Mann war erst am Donnerstag aus der Haft entlassen worden, zu der er wegen eines Überfalls auf einen Kiosk im Jahr 2015 verurteilt worden war. Noch am selben Abend bedrohte der unbewaffnete Mann dann laut Polizei die 31-jährige Verkäuferin in der Bäckerei verbal und forderte Bargeld, bevor es zu einem Gerangel kam und der Mann in die Kasse griff.

Hilferufe der Verkäuferin alarmierten Zeugen, die daraufhin die Tür des Geschäfts versperrten. Als der 44-Jährige versuchte die Schaufensterscheibe mit einem Stuhl einzuschlagen, gelang es den Zeugen, den Mann zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei der Durchsuchung des Mannes stellten die Beamten mehrere Hundert Euro mutmaßliche Tatbeute fest.

