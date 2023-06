44-Jährige in Kiel getötet: 22-Jähriger stellt sich selbst

Kiel (dpa/lno) –

Eine 44-Jährige ist am Dienstag in Kiel von einem Angehörigen getötet worden. Gegen 12.20 Uhr meldete sich der 22 Jahre alte Tatverdächtige selbst bei der Polizei, wie ein Polizeisprecher berichtete. Der Mann habe angegeben, eine Angehörige getötet zu haben. Nähere Angaben zu der Beziehung zwischen dem Opfer und dem mutmaßlichen Täter machte die Polizei nicht.

Die Gewalttat ereignete sich demnach im Stadtteil Gaarden-Süd/Kronsburg. Nach dem Anruf des Mannes entsandte die Einsatzleitstelle mehrere Streifenwagen zum Tatort. Die Einsatzkräfte nahmen vor Ort den Tatverdächtigen widerstandslos fest. Er wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. In dem Einfamilienhaus fanden Beamte den Leichnam einer Frau.

Am Nachmittag waren am Tatort noch Spurensucher der Polizei bei der Arbeit. Zwischenzeitig hatten Beamte mit Schutzwesten und Waffen die Zufahrt zum Tatort gesperrt. Die «Kieler Nachrichten» berichteten unter Berufung auf mehrere Anwohnerinnen und Anwohner von Schüssen, die am Tatort zu hören gewesen seien. Ein Polizeisprecher machte dazu am Dienstag keine Angaben. Die Befragungen der Anwohner dauerten an.

Laut Staatsanwaltschaft Kiel wird geprüft, ob ein Haftbefehl für den Mann beantragt wird. Zu den Hintergründen des Falls machte die Polizei keine weiteren Angaben. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft befänden sich im Anfangsstadium, hieß es.