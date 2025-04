In einem Kleingartenverein fand man den Schwerverletzten (Symbolbild). Armin Weigel/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 41-jähriger Mann soll einen Bekannten in einer Kleingartenkolonie in Hamburg Jenfeld getötet haben. Obwohl das 46-jährige Opfer noch notoperiert wurde, starb der Mann an seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei nahm den 41-Jährigen wegen dringendem Tatverdacht fest. Er soll morgen einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn werde wegen Totschlags ermittelt.