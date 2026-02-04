Mann stürzt in Bad Bramstedt ins Gleisbett – Lebensgefahr

Bad Bramstedt (dpa/lno) –

Bei einem Sturz ins Gleisbett am Bahnhof in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) hat sich ein Mann lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der 40-Jährige aus Kaltenkirchen war am Morgen offenbar ohne Fremdeinwirkung in den Zwischenraum zwischen dem Bahnsteig und einem Zug gefallen und wurde dort eingeklemmt, wie die Polizei berichtete. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Zum Zeitpunkt des Sturzes stand der Zug.

Rettungskräfte holten den Verletzten aus dem Gleisbett. Der Mann wurde danach mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr kann den Polizeiangaben zufolge nicht ausgeschlossen werden. Für die Dauer des Einsatzes war die Bahnstrecke etwa eine dreiviertel Stunde gesperrt.