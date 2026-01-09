Mann stürzt an Steilküste 15 Meter in die Tiefe

Ein Mann wurde bei einem 15-Meter tiefen Sturz an der Küste im Kreis Ostholstein schwer verletzt. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Wangels (dpa/lno) –

Ein Mann ist an der Küste im Kreis Ostholstein 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Nach Angaben der Polizei wurde der 47 Jahre alte Mann schwer verletzt am Freitagmorgen von Rettungskräften am unteren Ende der Steilküste bei Wangels gefunden. Der Mann habe nach seinem Fall selbst den Notruf gewählt.

Die Polizei geht laut einem Sprecher davon aus, dass der Mann auf einem Wanderweg oberhalb der Küste unterwegs war, als er aus bisher ungeklärten Gründen stürzte. Der Mann sei mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Er befinde sich nicht in Lebensgefahr.