Mann stürzt am Hbf ins Gleisbett und wird von S-Bahn erfasst

Ein Streifenwagen mit Blaulicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Am Hamburger Hauptbahnhof ist ein Mann von einer einfahrenden S-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mitteilte, stürzte der Mann gegen 01.10 Uhr am S-Bahnsteig des Hauptbahnhofs auf die Gleise. Eine einfahrende S-Bahn konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Mann. Die Feuerwehr barg ihn schwer verletzt und brachte ihn in ein Krankenhaus. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut dem Polizeisprecher nicht. Um wen es sich bei dem Verletzten handelt, und weshalb er auf die Gleise stürzte, war zunächst unklar.

