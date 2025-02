Mann stoppt Falschfahrer auf A31

Samern (dpa) –

Ein Falschfahrer hat laut Polizei auf der Autobahn 31 Emden-Bottrop einen Unfall verursacht. Der 64-Jährige sei an der Anschlussstelle Schüttorf-Ost an der Landesgrenze von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn aufgefahren, teilte die Polizei am Morgen mit. Ein entgegenkommender Autofahrer habe ihm ausweichen müssen und sei gegen die Leitplanke geprallt. Er habe dann gewendet und auf dem Standstreifen die Verfolgung aufgenommen.

Der 31-jährige Fahrer konnte den Falschfahrer nach viereinhalb Kilometern zum Anhalten bewegen. Die herbeigerufene Polizei stellte dann einen Alkoholpegel von 1.87 Promille fest. Seinen Führerschein und die Autoschlüssel musste der Falschfahrer zunächst abgeben.