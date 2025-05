Mann stolpert und wird von einfahrender S-Bahn erfasst

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 72 Jahre alter Radfahrer ist am Hamburger S-Bahnhof Hammerbrook so unglücklich gestolpert, dass er schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann am Donnerstagnachmittag sein Rad über den vollen Bahnsteig geschoben haben, als er plötzlich stolperte, wie die Bundespolizei mitteilte. Zur gleichen Zeit fuhr demnach gerade eine S-Bahn ein. Durch seinen Sturz fiel der Mann den Angaben zufolge genau in den Bereich zwischen Bahnsteig und einfahrender S-Bahn. Durch die S-Bahn wurde er berührt und wieder auf den Bahnsteig zurückgedrückt.

Ersthelfer kümmerten sich sofort um den schwer verletzten Mann. Welche Art von Verletzungen der 72-Jährige erlitten hatte, konnte die Bundespolizei zunächst nicht sagen. Der Fahrer der S-Bahn war nicht mehr dienstfähig und brach seinen Dienst ab.