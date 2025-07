Mann stirbt, nachdem er in einer Polizeistation randaliert

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Hamm ist ein Mann gestorben, nachdem er in einer Polizeistation randalierte und anschließend zusammenbrach. Wie die Polizei mitteilte, waren Beamte auf den 49-Jährigen aufmerksam geworden, als dieser in seiner Wohnung randalierte. Anschließend sei er mit auf die Polizeiwache genommen worden. Da er auch dort weiter randalierte, wurde er fixiert, wie es weiter hieß.

Plötzlich sei er nicht mehr ansprechbar gewesen. Rettungskräfte hätten den Mann reanimiert und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Dort sei er verstorben.

Über den Vorfall in der Polizeistation am Montagabend berichtete zunächst die Hamburger Morgenpost. Ein Sprecher der Polizei bestätigte am Dienstagmorgen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur den Tod des 49-Jährigen.