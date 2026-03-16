Mann stirbt nach Sturz aus zwölftem Stock bei Polizeieinsatz

Göttingen (dpa/lni) –

Ein 44 Jahre alter Mann ist bei einem Polizeieinsatz in Göttingen von einem Balkon gestürzt und tödlich verletzt worden. Der Bewohner eines Wohnkomplexes sei am späten Nachmittag aus dem zwölften Stockwerk in die Tiefe gefallen, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann zuvor in dem Gebäude randaliert haben. Er habe seine Wohnung unter Wasser gesetzt und Gegenstände von seinem Balkon geworfen. Als Polizeibeamte seine Wohnung betraten, sei der 44-Jährige aus noch ungeklärten Gründen über das Balkongeländer geklettert.

Der Mann habe sich zunächst noch am Geländer festhalten können und sei anschließend gestürzt. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Polizisten vor Ort begannen den Angaben zufolge sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Der Mann erlag jedoch noch am Einsatzort seinen schweren Verletzungen.

Andere Polizeiinspektion übernimmt die Ermittlungen

Die Hintergründe des Einsatzes sowie der genaue Ablauf des Sturzes sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Aus Neutralitätsgründen habe eine benachbarte Polizeiinspektion die Aufnahme des Sachverhalts übernommen, teilte die Polizei mit. Zeugen wurden demnach vor Ort betreut und befragt. Weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Göttingen zu melden.