Mann stirbt nach Stichverletzungen in Lüneburg – Festnahmen

Lüneburg (dpa/lni) –

Nach einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Lüneburg ist ein 27-Jähriger an Stichverletzungen gestorben. Die Tat habe sich gegen Mittag im Stadtteil Mittelfeld ereignet, teilte die Polizei mit. Der Mann habe Stichverletzungen im Oberkörper erlitten. Er wurde den Angaben zufolge zunächst notversorgt, erlag aber am Nachmittag im Klinikum seinen Verletzungen.

Zwei Männer im Alter von 18 und 40 Jahren seien festgenommen worden. Sie sollen an der Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus beteiligt gewesen sein. Die Polizei stellte ein Küchenmesser als mutmaßliche Tatwaffe sicher. Die Ermittlungen zum Tathergang und den Hintergründen dauern an, wie es weiter hieß.