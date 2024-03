Mann stirbt nach Messerattacke: Verdächtiger festgenommen

Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburger Stadtteil Kleiner Grasbrook ist ein 33 Jahre alter Mann bei einem Messerangriff tödlich verletzt worden. Der Mann starb noch am Tatort am Saalehafen, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen sagte. Unmittelbar nach dem Vorfall sei ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden. Der 36 Jahre alte Verdächtige sei aus bislang ungeklärter Ursache in einem Wohngebäude für Monteure mit dem Opfer aus Moldawien in einen Streit geraten. Auch der Verdächtige komme aus Moldawien. Am Sonntag waren Beamte der Mordkommission erneut am Tatort, um Zeugen zu befragen und weitere Hinweise und Beweise zu finden.

Eine zweite Auseinandersetzung mit fast tödlichen Folgen hatte es am Wochenende zudem im Stadtteil Wandsbek gegeben. Dort war am Samstag ein Mann auf dem Boden liegend gefunden worden. Er wurde mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung ins Krankenhaus gebracht. Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Weitere Details und Hintergründe waren am Sonntag zunächst nicht bekannt. «Da läuft jetzt die Tatortarbeit», sagte der Polizeisprecher. Zuvor hatten mehrere Medien über die Vorfälle berichtet.