Mann stirbt nach Brand in Hannover im Krankenhaus

In Hannover stirbt ein Mann nach einem Feuer in einer Pflegeeinrichtung. —/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Ein bei einem Brand in einer Einrichtung für betreutes Wohnen schwer verletzter Mann ist in Hannover in einem Krankenhaus gestorben. Der 73-Jährige habe schwerste Brandverletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Noch sei unklar, wie das Feuer in der dritten Etage ausbrechen konnte.

Zwei Mitarbeiter der Einrichtung wurden leicht verletzt, als sie das Feuer löschten. Sie atmeten Rauchgase ein und kamen in der Nacht auf Sonntag auch in ein Krankenhaus.