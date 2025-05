Bei einer Auseinandersetzung in Neumünster ist ein 34-jähriger Mann tödlich verletzt worden. (Symbolbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Neumünster (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung in Neumünster ist ein 34-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Kiel mitteilte, ereignete sich die Tat am späten Freitagabend gegen 22.15 Uhr. Ein 39-jähriger Tatverdächtiger wurde noch in der Nacht festgenommen. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung machte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst keine Angaben.