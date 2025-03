Mann stirbt in Hamelner Innenstadt

Der Leichnam des 57-Jährigen ist von der Rechtsmedizin in Hannover obduziert worden (Symbolbild). Jens Kalaene/dpa

Hameln-Pyrmont (dpa/lni) –

Nach dem Tod eines 57-Jährigen in Hameln hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Der Mann sei am Freitagabend auf dem Pferdemarkt in einer medizinischen Notlage vorgefunden worden und wenig später im Krankenhaus gestorben, teilten die Staatsanwaltschaft Hannover und die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mit.

Der Mann soll kurz davor an einer Auseinandersetzung mit mehreren Jugendlichen beteiligt gewesen sein. Es sei deshalb überprüft worden, ob ein Zusammenhang zwischen dem Zustand des 57-Jährigen und der Auseinandersetzung besteht. Der Leichnam des Mannes wurde deshalb von der Gerichtsmedizin in Hannover untersucht. Diese sei jedoch zu dem Schluss gekommen, dass der Mann an einer Vorerkrankung starb, wie die Polizei Hameln-Pyrmont mitteilte. Eine äußere Gewalteinwirkung sei nicht festgestellt worden.