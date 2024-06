Mann stirbt beim Schwimmen

Hamburg (dpa/lno) –

Beim Schwimmen in einem See in Hamburg-Bergedorf hat ein Mann einen medizinischen Notfall erlitten und ist gestorben. Ersthelfer hätten am Freitagabend Hilferufe einer Person am Ufer des Boberger Sees gehört und dann den Mann zu reanimieren versucht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Rettungskräfte hätten die Reanimation fortgesetzt, der Mann sei aber dennoch gestorben. Nach Angaben der Polizei war der Mann etwa 60 Jahre alt. Die Feuerwehr war mit zwei Rettungswagen, Notarzt und einem Löschfahrzeug im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber wurde gerufen.