Mann stirbt beim Baden in Braunschweiger See

Braunschweig (dpa/lni) – Beim nächtlichen Baden in einem See ist in Braunschweig ein Mann ums Leben gekommen. Der 38-Jährige war mit Freunden am Ölper See und ging dort unter, wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte. Demnach hatten die Bekannten bereits im See nach dem Mann gesucht, als die Wasserrettung am späten Freitagabend eintraf. Die Einsatzkräfte fanden den Mann etwa zehn Meter vom Ufer entfernt. Die Reanimation blieb erfolglos. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst noch unklar.