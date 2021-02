Mann stirbt bei Wohnungsbrand – Polizei findet Gras-Plantage

Hamburg (dpa/lno) – Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Hamburg-Neuenfelde ums Leben gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am späten Samstagabend im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses eine Wohnung in Brand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 70 Jahre alte Bewohner konnte von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden. Hinweise auf Fremdeinwirkung lagen der Polizei zufolge nicht vor. Mehrere Bewohner in den benachbarten Wohnungen waren aufgrund des Brandrauchs eingeschlossen – sie wurden von der Feuerwehr teils über tragbare Leitern gerettet. Sie blieben unverletzt.

Für einen der Bewohner wird der Feuerwehreinsatz dennoch ein Nachspiel haben. Im Zuge der Evakuierung des Hauses hatten Beamten in seiner Wohnung eine Marihuana-Plantage mit knapp 30 Setzlingen gefunden. Gegen den Mieter, der zum Zeitpunkt des Brandes nicht daheim war, wird nun wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes ermittelt.

