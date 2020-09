Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Wilster

Wilster (dpa/lno) – Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wilster im Kreis Steinburg ist ein Mann ums Leben gekommen. Feuerwehrleute entdeckten den 67-Jährigen bei den Löscharbeiten am Dienstagmorgen leblos in seiner Wohnung, wie die Polizeidirektion Itzehoe mitteilte. Eine sofort eingeleitete Reanimation blieb ohne Erfolg. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen auf andere Wohnungen verhindern. Die Schadenshöhe wurde auf 50 000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar.