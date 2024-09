Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Norderstedt

Norderstedt (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einer Wohnung in Norderstedt ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Feuerwehr war am Montag zunächst lediglich wegen eines stark verrauchten Treppenhauses in einem Mehrfamilienhaus gerufen worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Wenig später habe es jedoch den Verdacht gegeben, dass der Bewohner noch in der Brandwohnung sein könnte. Die Einsatzkräfte holten den leblosen Mann schließlich aus der Wohnung und versuchten, ihn wiederzubeleben. Allerdings ohne Erfolg. Zwei Nachbarn des Mannes wurden medizinisch untersucht, weil sie Rauchgase eingeatmet hatten. Einer von ihnen wurde deshalb ins Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehrleute retteten zudem einen Hund.