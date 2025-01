Ein Mensch stirbt bei einem Wohnungsbrand in Kiel. Daniel Vogl/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Kiel ums Leben gekommen. Feuerwehrlaute fanden die Leiche bei ihren Löscharbeiten in der Wohnung im Stadtteil Gaarden. Eine Anruferin hatte den Brand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gemeldet, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Feuerwehrleute fanden in der Wohnung auch drei tote Katzen. Auslöser war den Ermittlungen zufolge der Brand einer Kühl-Gefrierkombination.