Mann stirbt bei Unfall in Oldenburg – A1 gesperrt

Oldenburg (dpa/lno) –

Auf der Autobahn 1 bei Oldenburg in Holstein ist am Mittag bei einem Unfall ein Mann ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizeileitstelle Süd mitteilte, waren insgesamt vier Fahrzeuge in den Crash involviert.

Der Zusammenstoß wurde verursacht, weil ein Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und in die Mittelleitplanken krachte. Dabei touchierte sein Wagen zwei weitere Fahrzeuge. Ein Mann erlag seinen Verletzungen, zudem wurden drei weitere Personen leicht und eine Person schwer verletzt.

Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Oldenburg mitteilte, konnte eine eingeklemmte Person aus einem Wagen befreit werden. Es sei viel Kraftstoff ausgetreten, deshalb sei die Autobahn gesperrt worden. Wie lange die Sperrung noch andauere, sei unklar. Die Unfallursache ist Teil der Ermittlungen.

Zunächst berichteten die «Lübecker Nachrichten».