Mann stirbt bei Unfall am Hamburger Hauptbahnhof

Am Hamburger Hauptbahnhof ist ein Mann nach einem Unfall gestorben. (Symbolbild) Rabea Gruber/dpa

Hamburg (dpa) –

Am Hamburger Hauptbahnhof ist ein Mann von einer S-Bahn mitgeschleift worden und dann an seinen Verletzungen gestorben. Vor dem Unfall in der Nacht zu Freitag habe der 26-Jährige gegen die Bahn getreten und das Gleichgewicht verloren. Er sei zwischen die Bahnsteigkante und die einfahrende S-Bahn gestürzt, teilte die Bundespolizei mit.

Der Bruder des Mannes musste den Unfall miterleben. Er stand unter Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte räumten die S-Bahn und den Bahnsteig. Die Notfallseelsorge betreute der Meldung nach 13 Umstehende.

Die Bundespolizei schließt ein Fremdverschulden aus. Das habe die Auswertung von Videoaufnahmen ergeben. Zunächst berichteten mehrere Medien.