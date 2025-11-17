Mann stirbt bei Feuer in Mehrfamilienhaus

In einer Wohnung im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord brach ein Feuer aus, bei dem ein bislang nicht identifizierter Mensch starb. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Identität des Toten sei bisher unklar, teilte ein Sprecher der Hamburger Polizei mit.

Das Feuer war am Sonntagmorgen aus noch ungeklärter Ursache in einer Wohnung des Hauses ausgebrochen. Nach den bisherigen Erkenntnissen hörten Anwohner einen Rauchwarnmelder aus einer Wohnung im Erdgeschoss und riefen die Feuerwehr.

Einsatzkräfte stellten vor Ort Rauch fest und entdeckten bei den Löscharbeiten «einen bislang nicht identifizierten männlichen Leichnam». Das Landeskriminalamt (LKA) ermittelt. Dabei soll unter anderem geklärt werden, ob es sich bei dem Mann um den Wohnungsinhaber handeln könnte.