Mann stirbt bei Brand in Flüchtlingsunterkunft

Aukrug (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einem Flüchtlingswohnheim in Aukrug im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist ein 51-Jähriger gestorben. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den Mann in seiner Wohnung im Dachgeschoss, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Von den anderen 54 Personen, die in dem Gebäude untergebracht sind, wurde sonst niemand verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand in der Wohnung des gestorbenen Mannes aus. Es gebe es derzeit keine Hinweise auf Brandstiftung, die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an, sagte die Polizeisprecherin. Eine Passantin hatte am Samstagmorgen Rauch aus dem Dach der Unterkunft entdeckt und Polizei und Feuerwehr alarmiert.