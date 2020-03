Neetze (dpa/lni) – Bei einem Unfall bei Baumfällarbeiten in Neetze (Kreis Lüneburg) ist ein 41 Jahre alter Mann gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 41-jährige zusammen mit einem weiteren Mann mit Baumarbeiten beschäftigt. Beim Fällen eines Baumes rutschte der Stamm ab und erschlug den Mann. Weitere Einzelheiten zum Unfall am Samstag teilte die Polizei zunächst nicht mit.

