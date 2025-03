Mann stirbt bei Bahnunfall in Diepholz

Diepholz (dpa/lni) –

Bei einem Unfall mit einem Zug ist ein Mann am Bahnhof in Diepholz ums Leben gekommen. Der 52-Jährige sei am späten Samstagabend von einem in Richtung Osnabrück abfahrenden Zug erfasst und tödlich verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Aktuell werde ausgeschlossen, dass weitere Personen an dem Vorfall beteiligt waren – nähere Umstände seien aber bislang unklar. «Wir sind noch dabei auszuwerten, wie es dazu gekommen ist», sagte die Sprecherin weiter. Alles deute auf einen tragischen Unfall hin.