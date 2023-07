Mann stirbt bei Arbeitsunfall: Sturz von Hebebühne

Elsdorf (dpa/lni) –

Ein 50 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Elsdorf im Landkreis Rotenburg (Wümme) gestorben. Er stürzte am Sonntag aus rund zehn Metern Höhe auf einen Hallenboden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Mann auf einer selbstfahrenden Arbeitsbühne Dämmarbeiten am Dach einer neuen Lagerhalle durchgeführt. Beim Überfahren eines Kantholzes dürfte die Bühne gekippt sein, hieß es weiter. Der Mann starb noch am Unfallort.