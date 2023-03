Mann stirbt an Verletzungen: Polizei vermutet Tötungsdelikt

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Schnelsen ist am Sonntag ein Mann schwer verletzt worden und kurz darauf gestorben. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdelikt, sagte ein Polizeisprecher. Passanten hätten den Mann am Morgen auf der Straße vor einer Wohnunterkunft der Stadt gefunden und die Polizei alarmiert. Die Beamten hätten den Verletzten noch reanimiert, ein Notarzt konnte später aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Zur Art der Verletzungen, der Identität des Toten oder möglichen Beteiligten konnte der Polizeisprecher zunächst nichts sagen.

Nach einem Bericht des «Hamburger Abendblatts», das zuerst über den Fall berichtet hatte, waren auf der Straße Am Dänenstein und im Treppenhaus der Wohnanlage Blutspuren zu sehen. Das Opfer soll nach dem Bericht von einem anderem Mann mit einem Messer attackiert worden sein.