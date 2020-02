Mann stirbt am Steuer: Auto gerät in Gegenverkehr

Ein Krankenwagen ist im Einsatz. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Archivbild

Meine (dpa/lni) – Ein 77 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch während der Fahrt am Steuer seines Wagens gestorben – seine neben ihm sitzende Frau (79) kam mit dem Schrecken davon. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geriet das Fahrzeug der beiden auf der Bundesstraße 4 in den Gegenverkehr. Es stieß seitlich mit einem Lastwagen zusammen, dessen Fahrer – wie die Frau – unverletzt blieb. Nach Angaben der Ermittler war ein «vorhandenes Krankheitsbild» des 79-Jährigen der Grund für den Unfall, er war plötzlich zusammengesackt und hatte vermutlich einen Herzinfarkt erlitten. Die B4 blieb bis zum späten Abend gesperrt.