Mann stiehlt Notfalltasche für Kinder aus Rettungswagen

Lübeck (dpa/lno) –

Während eines Rettungseinsatzes soll ein Mann am Lübecker Bahnhof eine Notfalltasche für Kinder aus einem Rettungswagen gestohlen haben. Nach Angaben der Polizei soll der 48-Jährige vergangene Woche Donnerstag einen Rettungseinsatz auf Gleis 7 genutzt haben, um die Seitentür des abgestellten Rettungswagens zu öffnen und eine Kindernotfalltasche zu entwenden. Für medizinische Notfälle bei Kindern sei die Tasche zwingend notwendig.

Der polizeibekannte Mann ist nach Angaben der Polizei am Bahnhof kontrolliert worden. Daraufhin sei eine Zeugin auf die Beamten zugekommen und habe angegeben, den Diebstahl beobachtet zu haben. Dank des beherzten Einschreitens der Melderin und weiterer Passanten konnte sich der Mann laut Polizei nicht mit der Tasche entfernen.