Mann stiehlt 4000 Euro teure Uhr in Hamburg: Festnahme

Hamburg (dpa/lno) –

Neun Monate nach dem Diebstahl einer 4000 Euro teuren Uhr hat die Bundespolizei Hamburg einen 24-jährigen Mann festgenommen. Er hatte im Juni 2023 einem sichtbar alkoholisierten 22-Jährigen die Uhr gestohlen, wie die Bundespolizeiinspektion Hamburg am Mittwoch mitteilte. Beim Verlassen eines Zuges im Bahnhof Poppenbüttel soll der 24-Jährige laut Bundespolizei den Eindruck erweckt haben, dem Mann helfen zu wollen. Dazu soll er sich bei dem Mann untergehakt, ihn am linken Arm hinter sich hergezogen und dabei die Uhr am linken Arm entwendet haben. Anschließend floh er. Der Uhrenbesitzer bemerkte den Diebstahl erst zu Hause. Er erstattete Strafanzeige. Der mutmaßliche Dieb konnte am Dienstag schließlich aufgrund eines Haftbefehls verhaftet werden. Er wurde in die Untersuchungshaftanstalt Hamburg gebracht. Zur Uhr konnte die Bundespolizei keine Angaben machen.