Mann sticht 23-Jährigem in den Rücken: Polizei sucht Zeugen

Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburger Stadtteil St. Georg soll ein 34 Jahre alter Mann einem 23-Jährigen mit einem Messer in den Rücken gestochen und ihn dann noch weiter verfolgt, getreten und geschlagen haben. Der Verdächtige sei bereits vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntag in Hamburg mit. Dennoch suchen die Beamten noch nach weiteren Hinweisen zu dem Angriff und hoffen deshalb vor allem auf Zeugen, die die Tat gefilmt haben. Der Verdächtige hatte am Mittwochmittag in der Nähe des Hansaplatzes aus zunächst unbekannten Gründen auf den 23-Jährigen eingestochen und eingeprügelt. Dessen nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurden im Krankenhaus behandelt. Das Raubdezernat hat die Ermittlungen übernommen.