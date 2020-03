Mann steht auf Fahrbahn und wird tödlich verletzt

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Hatten (dpa/lni) – Ein 50 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Samstag in Hatten im Landkreis Oldenburg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei stand der Mann auf der Straße, die 40 Jahre alte Fahrerin des Autos konnte den Unfall trotz Vollbremsung nicht verhindern. Die Frau wurde leicht verletzt. Warum sich der Mann auf der Fahrbahn aufhielt, war zunächst unklar. Die Straße wurde nach dem Unfall am frühen Samstagmorgen für knapp drei Stunden voll gesperrt.

Mitteilung der Polizei