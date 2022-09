Mann steckt mit Hand in Briefkasten fest

Aurich (dpa/lni) –

Warum ein Mann im ostfriesischen Landkreis Aurich in einen Briefkasten gegriffen hat, lässt sich nicht mehr klären – jedenfalls ist er mit einer Hand in dem Kasten steckengeblieben. Die Feuerwehr von Ochtelbur rückte aus, um ihm aus der misslichen Lage zu helfen. «Die ersten Kräfte am Einsatzort konnten ihn schnell befreien und dem Rettungsdienst übergeben», hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Der Mann sei am Handgelenk leicht verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Wie es zu dem Notfall vom Mittwoch gekommen sei, sei nicht bekannt.