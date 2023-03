Mann springt in Hannover auf fahrenden Güterzug

Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt. Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) –

Ein 29-Jähriger ist in Hannover vom Bahnsteig auf einen langsam durchfahrenden Güterzug gesprungen. Eine Bahnaufsicht beobachtete den Vorfall am Mittwoch auf dem Hauptbahnhof und informierte die Notfallleitstelle, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Zug blieb kurz hinter dem Bahnsteig stehen.

Der Mann sprang wieder auf die Gleise und ging zurück auf den Bahnsteig. Als sich eine Polizeistreife näherte, wollte er flüchten, ein Mitarbeiter der Bahn hielt ihn jedoch fest. Als Grund seiner lebensgefährlichen Aktion gab der 29-Jährige an, dass er aus Neugier mit dem Zug mitfahren und wissen wollte, wie sich so eine Mitfahrt anfühlt. Er muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie Verstößen gegen die Eisenbahnbetriebsordnung verantworten.