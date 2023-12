Mann spricht Drohungen aus: SEK stürmt Wohnung

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 56 Jahre alter Mann, der unter behördlicher Betreuung stand, soll in Hamburg gegen Menschen Drohungen ausgesprochen und den Einsatz einer Waffe angekündigt haben. Daraufhin habe das SEK am Montagabend die Wohnung des Mannes gestürmt und den 56-Jährigen in Gewahrsam genommen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. In der Wohnung sei eine Schreckschusspistole gefunden worden. Der Mann wurde in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Er hatte die Drohungen gegen Menschen ausgesprochen, die am Betreuungsverfahren beteiligt waren. Zuvor hatte «mopo.de» berichtet.