Mann sorgt mit Drohungen für SEK-Einsatz im Hamburger Westen

Hamburg (dpa/lno) –

Mit einem Großeinsatz hat die Polizei am Nachmittag im Hamburger Westen nach einem Mann gesucht. Er habe Nachrichten an eine ihm bekannte Person verschickt, die so bedrohlich gewesen seien, dass die Polizei verständigt wurde, sagte ein Sprecher. Daraufhin sei die Wohnung des Mannes im Stadtteil Sülldorf überprüft worden. Auch ein Spezialeinsatzkommando kam dabei zum Einsatz. Angetroffen wurde der Mann dort aber nicht.

Welchen Inhalt die bedrohliche Nachricht hatten, sagte der Polizeisprecher nicht. Es deute aber vieles darauf hin, dass sich der gesuchte Mann in einer Ausnahmesituation befinde. Im Zuge der Fahndung seien auch weitere mögliche Aufenthaltsorte des Mannes überprüft worden, zunächst aber ohne Erfolg.

Auch der S-Bahn-Verkehr auf der Strecke zwischen Blankenese und Wedel war von dem Einsatz betroffen. Zwischenzeitlich hätten die Züge nicht in Sülldorf und Iserbrook gehalten, teilte die S-Bahn mit.